La cessation immédiate des hostilités au Haut-Karabakh est le meilleur intérêt de chaque enfant affirme l’UNICEF

Une cessation immédiate des hostilités est dans l’intérêt supérieur de chaque enfant, a déclaré l’UNICEF dans un communiqué sur le Haut-Karabakh.

« Cela fait maintenant 10 jours que la violence s’est intensifiée de façon dramatique dans la zone de conflit du Haut-Karabakh. Il existe déjà des rapports faisant état de quatre enfants tués et sept blessés, et sans la fin des combats, ces chiffres augmenteront tragiquement », a déclaré l’UNICEF.

« Les combats détruisent des maisons et endommagent les écoles et autres infrastructures essentielles. Nous exhortons toutes les parties à protéger les civils et les infrastructures civiles contre d’autres dommages, conformément au droit international et humanitaire », a ajouté l’UNICEF.