Erevan, 6 oct 2020 (AFP) - L’« engagement » de la Turquie est à l’origine de

la guerre au Nagorny Karabakh, a assuré mardi dans un entretien à l’AFP le

Premier ministre arménien Nikol Pachinian, présentant les hostilités comme une

« guerre contre le terrorisme ».

"S’il est vrai que les autorités de l’Azerbaïdjan ont promu activement ces

15 dernières années une rhétorique belliqueuse, la décision de déclencher la

guerre a été motivée par le soutien total de la Turquie", a assené M.

Pachinian, 45 ans.

"Sans l’engagement actif de la Turquie, cette guerre n’aurait pas

commencé", ajoute-t-il en recevant l’AFP dans une salle fastueuse du Palais du

gouvernement, en plein cœur de la capitale arménienne.

Situation exceptionnelle oblige, le Premier ministre, arrivé en convoi

toutes sirènes hurlantes, est protégé par des soldats armés et en tenue de

combat, postés à l’entrée de cet imposant édifice datant de l’époque

stalinienne.

M. Pachinian affiche pourtant un calme certain, parlant lentement et pesant

chaque mot pour dénoncer une "guerre terroriste menée contre un peuple luttant

pour sa liberté".

Il poursuit : "Il ne s’agit pas d’une simple nouvelle escalade au Nagorny

Karabakh", région montagneuse disputée depuis des décennies entre l’Arménie et

l’Azerbaïdjan, pays musulman turcophone allié d’Ankara.

"C’est un processus caractérisé par l’engagement actif de groupes

terroristes originaires du Moyen-Orient dans la zone du conflit", la guerre

devenant ainsi une « opération antiterroriste » menée par les forces

arméniennes, selon M. Pachinian.

Ankara est accusé d’avoir déployé, en soutien à l’armée azerbaïdjanaise au

Nagorny Karabakh, des combattants venus de Syrie. Des « jihadistes » même selon

le président français Emmanuel Macron qui avait estimé que la Turquie avait

dépassé la « ligne rouge ».

Erevan accuse également les forces turques de combattre directement au

Nagorny Karabakh, au moyen notamment d’avions de combat F-16, "activement

engagés" dans les hostilités selon M. Pachinian.

La Turquie a démenti et aucune preuve formelle de cet engagement n’a été

apporté.

- Grand frère russe -

Pour Nikol Pachinian, la guerre au Nagorny Karabakh n’est ainsi que "la

continuation de la politique turque de génocide arménien« . »La Turquie est

revenue dans le Caucase du Sud pour poursuivre le génocide arménien",

martèle-t-il.

Les Arméniens entretiennent en effet une hostilité désormais séculaire à

l’égard de la Turquie du fait du génocide de quelque 1,5 million des leurs par

l’Empire ottoman pendant la Première guerre mondiale. La Turquie récuse ce

terme et parle de massacres réciproques.

Pour M. Pachinian, l’Arménie devient ainsi le « dernier obstacle » à

l’expansion turque. "Si l’Europe ne parvient pas à appeler cette situation par

son nom, alors ils n’ont plus qu’à attendre la Turquie près de Vienne", en

référence au siège de la capitale autrichienne par l’Empire ottoman au XVIIe

siècle.

Et si le conflit venait à dégénérer jusqu’à une attaque directe sur le

territoire arménien, Nikol Pachinian en est sûr : le grand frère russe se

portera à son secours, au titre d’un traité d’alliance militaire existant

entre les deux pays.

"Dans le cas d’une menace à la sécurité de l’Arménie, l’engagement de la

Russie sera soumis au cadre du traité. Je suis convaincu que, si la situation

l’exige, la Russie remplira ses obligations", déclare avec confiance le

Premier ministre.

Quant à la communauté internationale, et les dirigeants européens avec qui

M. Pachinian a multiplié les conversations téléphoniques ces derniers jours,

"la meilleure réponse à cette opération terroriste serait de reconnaître

l’indépendance du Nagorny Karabakh", ce qui n’est actuellement fait par aucun

pays membre de l’ONU, pas même par l’Arménie.

Débutées il y a dix jours, les hostilités au Nagorny Karabakh ont fait au

moins 286 morts, selon des bilans très partiels. Aucun des deux camps ne

semble avoir pris un avantage déterminant sur le terrain.