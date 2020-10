Hier jusqu’à ce matin sur le front de l’Artsakh, l’Azerbaïdjan aurait perdu 300 soldats, 11 chars, 2 hélicoptères et 2 drones

Dans une conférence de presse diffusée en direct à 21 heures à Erévan (19 heures en France), Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a donné le bilan des pertes de l’Azerbaïdjan aujourd’hui 6 octobre.

Selon A. Hovhannisyan, les combats ont repris dès midi sur toute la frontière de l’Artsakh, du nord au sud. C’est sur cette partie sud de l’Artsakh qu’ils furent les plus intenses avec des assauts répétés et de grande envergure des troupes azéries soutenues par les réservistes et les djihadistes Syriens.

L’Armée de Défense a fait face à ces attaques massives tout le long du fleuve Araxe et repoussé à chaque fois l’ennemi en occasionnant dans leurs rangs de lourdes pertes humaines et en matériel. L’Azerbaïdjan aurait entre hier matin et ce matin au nord et au sud de l’Artsakh 300 soldats, 11 chars, 2 hélicoptères et 2 drones.

Ardzroun Hovhannissyan a affirmé que les pertes de l’armée azérie qui sont également importantes seront présentées demain matin. Ainsi chaque matin sera donné les pertes de la veille.

Krikor Amirzayan