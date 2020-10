Les remerciement d’Henrikh Mkhitaryan à Ronda Roussey pour son message de soutien de l’Arménie et de l’Artsakh

L’international arménien capitaine de l’équipe d’Arménie et milieu de terrain de l’AS Rome, Henrikh Mkhitaryan a remercié la championne de lutte UFC et actrice américaine Ronda Roussey pour son message de soutien à l’Arménie et à l’Artsakh sur Instagram. « Remerciements, Ronda Roussey » a écrit Henrikh Mkhitaryan en publiant une photo sous laquelle était écrit « Paix en Arménie ».

Krikor Amirzayan