Stepanakert une nouvelle fois est sous les bombes de Bakou alors que l’Armée azérie perd encore au sud de l’Artsakh face à des Arméniens déterminés et efficaces dans les combats

Alors que l’Azerbaïdjan qui a porté une nouvelle attaque de grande envergure au sud de l’Artsakh vers midi et subit de lourds revers, les forces azéries bombardent une nouvelle fois Stepanakert la capitale de l’Artsakh. Infirmation du ministère arménien de la Défense. La population civile arménienne est visée par ces bombardements de Stepanakert par l’Azerbaïdjan qui utiliserait également des bombes à fragmentation contre la population civile arménienne. Des bombes dont l’usage est interdit par la Convention de Genève. Mais les actes terroristes de l’Azerbaïdjan se comptent par millier et cet élément n’est qu’un détail qui démontre le visage de Bakou qui va une nouvelle fois perdre cette guerre contre l’Artsakh…même avec le soutien déclaré et effectif de la Turquie et de ses supplétifs djihadistes ramenés de Syrie en Azerbaïdjan. Des djihadistes syriens qui tombent également par centaines face aux Arméniens déterminés à ne pas céder une pouce de terrain face aux envahisseurs.

Krikor Amirzayan