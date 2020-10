Attaque azérie de grande envergure au sud de l’Artsakh, les Forces arméniennes repoussent ces assauts en infligeant de lourdes pertes à l’ennemi azéri

Selon les données de l’Armée de Défense de l’Artsakh, vers midi, les Forces azéries aidée par des réservistes ont porté une attaque de grande envergure en direction du front sud de l’Artsakh. Information reprise par Shushan Stepanyan la secrétaire de presse du ministère arménien de la Défense. L’Azerbaïdjan utiliserait des chars, canons et un nombre important de soldats…et mercenaires djihadistes contre les positions arméniennes. « L’ennemi ne tient pas compte également du territoire de l’Iran » indique le communiqué. Et d’indiquer « de façon méthodique et régulière l’ennemi est détruit en grand nombre ».

Kirkor Amirzayan