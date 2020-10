La MCAGD envoie deux camions d’aide pour l’Artsakh d’une valeur de 65 000 euros et manifestation à Grenoble ce vendredi 9 octobre

La MCAGD communique :

Chers amis,

La guerre commencée au Karabagh le dimanche 27 septembre se poursuit avec violence.

Ankara et Bakou combattent les troupes arméniennes avec leurs mercenaires islamistes et des armes sophistiquées.

Nos troupes se défendent avec courage, mais on compte de nombreux morts aussi bien chez les soldats que dans la population civile.

Nous devons assistance à nos frères combattants en apportant toute notre aide et en les soutenant par notre solidarité : dons, médicaments, matériel d’urgence.

A Grenoble, grâce à un engagement d’une partie des membres de notre communauté, nous avons recueilli puis expédié ce samedi 3 octobre, deux camions d’une valeur totale de 65 000 € contenant : médicaments, 19 palettes de matériel chirurgical et 300 sacs de couchage prévus pour des basses températures. Ils ont été acheminés à Marseille pour être ensuite expédiés par avion et par camion en fonction de l’urgence des besoins.

La collecte continue car nos frères en détresse ont besoin de notre aide.

Vendredi 2 octobre, un car affrété par nos soins, a permis aux membres de notre communauté d’appuyer par leur présence, la manifestation organisée par le CCAF à Lyon.

A notre tour, nous organisons une mobilisation générale



Vendredi 9 octobre devant le Khatchkar

Boulevard Jean-Pain à Grenoble à 18 h à côté de la mairie,

avec la présence des élus et des journalistes à qui nous demandons de soutenir le Karabagh et l’Arménie.

Nous vous demandons de venir très nombreux à ce rassemblement, accompagnés de vos proches pour montrer notre détermination à aider nos combattants et les encourager.

Pour le conseil d’administration,

Le président

Daniel Marandjian

Սիրելի բարեկամներ, կիրակի՝ սեպտեմբերի 27-ին, Ղարաբաղում սկիզբ առած պատերազմը շարունակվում է մեծ ուժգնությամբ։

Անկարան և Բաքուն հայկական զորքերի դեմ են հանել իսլամիստ վարձկանների և կիրառում են գերժամանակակից զենքեր։ Մեր զորքերը քաջությամբ պաշտպանվում են, բայց միևնույն է, դեռևս կան բազմաթիվ զոհեր զինվորների, ինչպես նաև խաղաղ բնակչության շրջանում։

Մենք պետք է սատարենք մեր կռվող եղբայրներին ամեն տեսակի օգնությամբ և մեր միասնականությամբ. նվիրատվություն, դեղորայք, շտապօգնության պարագաներ։

Գրենոբլում մեր համայնքի անդամների շնորհիվ շաբաթ՝ հոկտեմբերի 3-ին, մենք ճանապարհեցինք երկու մեծ մեքենա առաջին անհրաժեշտության պարագաներ՝ 65 000 եվրո ընդհանուր արժողությամբ․ դեղորայք, 19 պալետ վիրահատական պարագաներ և 300 քնապարկ՝ նախատեսված ցածր ջերմաստիճանի համար։ Այս ամենը ճանապարհվեց Մարսել, որպեսզի հետո ինքնաթիռով կամ բեռնատարով, ըստ ապրանքների հրատապության, ուղարկվի Հայաստան։

Հավաքագրումը շարունակվում է, քանի որ մեր եղբայրները ունեն մեր օգնության կարիքը։

Ուրբաթ՝ հոկտեմբերի 2-ին, մեր միջոցներով վարձակալած ավտոբուսը մեր համայնքի անդամներին տեղափոխեց Լիոն, որտեղ նրանք մասնակցեցին CCAF-ի կազմակերպած ցույցին։

Մենք մեր հերթին կազմակերպում ենք ընդհանուր հավաք

Գրենոբլում ուրբաթ՝ հոկտեմբերի 9-ին, ժ. 18-ին Խաչքարի դիմաց՝ Boulevard Jean-Pain հասցեով, քաղաքապետարանի հարևանությամբ

քաղաքական գործիչների մասնակցությամբ, որոնց դիմել ենք Ղարաբաղին և Հայաստանին սատարելու խնդրանքով։

Խնդրում ենք ապահովել այս ցույցի մարդաշատությունը և գալ ձեր մտերիմների ուղեկցությամբ, որպեսզի ցույց տանք մեր վճռականությունը սատարելու մեր կռվողներին և քաջալերելու նրանց։

Վարչական խորհրդի անունից՝

Նախագահ Դանիել Մարանջյան

