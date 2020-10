Roland-Garros : Karen Khachanov éliminé par Djokovic en 8e de finale

Novak Djokovic devait passer son premier test à Roland-Garros, lundi 5 octobre en 8e de finale contre Karen Khachanov : le numéro 1 mondial l’a réussi haut la main en s’imposant 6-4, 6-3, 6-3 et jouera son 14e quart de finale à Roland-Garros, égalant le record de Rafael Nadal. Bousculé par un entreprenant Karen Khachanov, le numéro 1 mondial n’a presque jamais tremblé, même lorsque le Russe a debreaké en fin de première manche et au cours du troisième set.

« Le match était très équilibré et plus difficile que ce que montre le résultat, a commenté le Serbe. A la fin, j’ai retrouvé mon service au bon moment et mes jambes ont bien couru, vite, sur les points importants." « Mes ambitions sont très hautes, comme à chaque fois que je joue à Paris. Ce n’est pas un cliché, mais je dois me concentrer sur le prochain adversaire », a-t-il ajouté. Djokovic n’a donc toujours pas perdu le moindre set depuis le début du tournoi où il vise un 18e titre du Grand Chelem pour se rapprocher de Roger Federer (20) et Nadal (19) : « Je n’ai pas perdu de set jusqu’en quarts de finale, c’est bien. Je me sens bien sur le court et... on y va ! ». Il a également amélioré lundi un de ses propres records, en atteignant son 11e quart à Roland-Garros d’affilée.

Karen Khachanov, lui, n’a donc pas réussi à accéder au quart de finale du tournoi parisien, contrairement à sa prestation de l’année dernière. Il faut dire que le Russe d’origine arménienne ne paraissait pas très en forme depuis le début de cette édition si particulière de Roland Garros. « Il n’y a pas de secret, tous les joueurs le ressentent : c’est le début de l’automne, la semaine dernière il faisait beau, mais cette semaine, c’est pluvieux, avec entre douze et quinze degrés, et les courts sont super lents, lourds. Et les balles deviennent grosses », avait décrit le 16e joueur mondial. Résultat : « C’est difficile de réussir des coups gagnants, il faut beaucoup plus construire les points », avait résumé Karen Khachanov, anticipant avec raison un tournoi avec « plus de rallyes » et « encore plus physique que d’habitude ». Un type de jeu qui n’a pas souri au Russo-Arménien, qui avait déjà eu beaucoup de mal à éliminer le Tchèque Jiri Vesely en 4 sets au 3e tour.

