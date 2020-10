Amnesty International : les civils doivent être protégés contre l’utilisation des bombes à fragmentation

La protection des civils soumis à l’escalade dans le conflit du Haut-Karabagh entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan doit être une priorité, a annoncé Amnesty International, après avoir corroboré l’utilisation de bombes à fragmentation dans la région. Voici ce qu’on pouvait lire le 5 octobre sur son site officiel.

Pendant le week-end, des images montrant l’emploi de munitions à fragmentation dans la capitale du Haut-Karabagh, Stépanakert, ont été publiées par les autorités de facto de la région. Elles faisaient état d’un nombre indéterminé de morts dans la population après des bombardements successifs sur Stepanakert et sur la ville de Chouchi.

Les experts en gestion de crise d’Amnesty International ont pu identifier le lieu représenté dans les images comme étant des quartiers résidentiels de Stépanakert, et reconnaître des munitions à fragmentation M095 DPICM de fabrication israélienne qui semblent avoir été tirées par les forces azerbaïdjanaises.

« L’utilisation des bombes à fragmentation en toutes circonstances est interdite par le droit humanitaire international ; leur emploi dans des attaques sur des zones peuplées par des civils est particulièrement dangereux et ne peut qu’entraîner des morts et des blessés supplémentaires », a déclaré Denis Krivosheev, directeur adjoint pour l’Europe de l’est et l’Asie centrale d’Amnesty International. « Les bombes à fragmentation sont des armes de frappe aveugle et leur usage dans les zones résidentielles est absolument épouvantable et inacceptable. Vue l’escalade dans les combats, la population civile doit être protégée, elle ne doit pas être ciblée délibérément ni menacée dans l’indifférence », a conclu M. Krivosheev.

Amnesty International a appelé toutes les parties au conflit à respecter scrupuleusement le droit humanitaire international, et à protéger les civils des effets entraînés par les hostilités.

Le 27 septembre, de violents combats ont éclaté entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie et les forces soutenues par les arméniens, dans la région séparatiste du Haut-Karabagh en Azerbaïdjan. Au cours des derniers jours, les deux côtés engagés dans le conflit ont échangé des tirs de roquettes et d’artillerie.

L’Azerbaïdjan a dénoncé des attaques des forces armées arméniennes contre la population civile dans la deuxième ville du pays, Gandja, et d’autres villes. Les experts d’Amnesty International ont pu confirmer que des systèmes de lance-roquettes Smerch 300 mm semblent bien avoir été utilisés par les forces arméniennes, alors que les photos et vidéo, fournies par les azéris ne permettent pas encore une analyse concluante de leurs cibles et ne prouvent pas que les roquettes lancées contenaient des munitions à fragmentation.

Les bombes à fragmentation sont, par nature, des armes de frappe indiscriminée qui provoquent des souffrances chez les populations civiles des années après leur utilisation, et sont bannies au niveau international par un traité signé par plus d’une centaine d’états. Amnesty International appelle l’Arménie et l’Azerbaïdjan à devenir membres signataires de la Convention sur les munitions à fragmentation.

Les bombes à fragmentation dispersent des centaines de bombelettes, ou sous-munitions, sur une vaste zone. On estime que 5 à 20 pour cent de ces bombelettes n’explosent pas. Elles demeurent sur place, et constituent une menace pour la population civile comme c’est le cas pour les mines antipersonnel.