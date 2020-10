L’Armée de Défense de l’Artsakh attaque sur toutes les positions, l’ennemi azéri et les djihadistes ont des pertes

L’Armée de Défense de l’Artsakh porte des attaques sur toutes les direction en occasionnant de nouvelles pertes à l’ennemi vient de déclarer il y a peu Vahram Poghosyan le porte-parole de la présidence de l’Artsakh.

« La situation este encore très tendue. L’Armée de Défense de l’Artsakh sur toutes les direction cause des pertes à l’ennemi et à ses groupes terroristes. Nous avons certaines réussites dans les positions » a ajouté Vahram Poghosyan. Ce matin fut publié la liste des 21 soldats Arméniens tués lors des 24 dernières heures. Le nombre total de pertes dans les rangs de l’Armée arménienne s’établissant désormais à 219 soldats depuis l’agression azérie du 27 septembre. L’Azerbaïdjan a quant à elle près de 3 500 soldats et djihadistes-mercenaires tués.

Krikor Amirzayan