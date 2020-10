L’écrasante majorité des civils et des militaires blessés en Artsakh ont été blessés par des explosions, a déclaré le ministre arménien de la Santé, Arsen Torosyan, lors d’un point de presse.

« L’écrasante majorité, près de 100% des blessures sont des blessures par explosion et non des blessures par balle, car il s’agit essentiellement d’une guerre aérienne, d’artillerie ou de drones », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que les victimes avaient de nombreux éclats d’obus dans leur corps. Il a dit que les éclats d’obus ou la force directe des explosions sont la cause des blessures ou de la mort.

Arsen Torosyan a ajouté que les hôpitaux civils et militaires d’Artsakh disposent de suffisamment de médicaments et d’équipements, ainsi que d’une banque de sang.

« De nombreux médecins se portent volontaires pour être envoyés en Artsakh pour aider leurs collègues », a-t-il dit, notant que parfois ils refusent les demandes afin de maintenir le processus réglementé. « La gestion tactique est en cours, chaque fois que nous voyons que nous avons besoin d’une centralisation des pouvoirs à un moment donné et qu’ailleurs la situation est plus calme, nous organisons des transferts rapides à la fois à l’intérieur de l’Artsakh et de l’Arménie à l’Artsakh », a déclaré Arsen Torosyan.

Il a déclaré que la plupart des militaires blessés sont traités pour des blessures légères et que le nombre de soldats gravement blessés est faible.

Au 5 octobre, le nombre de victimes civiles à la suite des bombardements azéris de villes d’Artsakh s’élevait à 21, avec 80 autres blessés.

Au 6 octobre, le nombre de militaires d’Artsakhi tués au combat était de 240.