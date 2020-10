Le Nor Seround proteste devant les locaux de l’ AFP

Une délégation des jeunes de la FRA Nor seround proteste devant l’immeuble de l’AFP, dénonçant l’emploi par l’agence de presse du mot « séparatistes » qualifiant les Arméniens d’Artsakh. Lorsque l’Artsakh a déclaré son indépendance en 1991, elle était encore sous le giron de l’ex Union soviétique. Déjà l’agence s’est distinguée en plaçant le mot génocide entre guillemets sous les vives protestations de la communauté arménienne. La France a reconnu le génocide des Arméniens en 2001.

Le Nor Seround martèle que l’Artsakh est un pays libre et indépendant et que la Turquie a envoyé des djihadistes en aide à l’Azerbaïdjan.