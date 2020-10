Artur Tovmasyan:La Turquie a forcé Aliyev à déclencher la guerre

« Les dirigeants turcs ont été ceux qui ont forcé l’Azerbaïdjan à attaquer l’Artsakh, et ce n’est que la partie la plus faible qui frappe les villes peuplées de civils pacifiques pendant la guerre » a déclaré le président du Parlement de l’Artsakh, Artur Tovmasyan, lors d’une conférence de presse le 6 octobre à Stepanakert la capitale de l’Artsakh qui a subi de violents bombardements azéri.

« Aliyev était prêt pour l’aventurisme dans la guerre d’avril 2016 », a-t-il déclaré. « Aliyev a également fait un aventurisme en direction du Tavush », a ajouté le Président, faisant référence à l’attaque azérie de juillet 2020 sur le territoire arménien.

« Je pense que le 27 septembre 2020, ce sont les dirigeants militaro-politiques turcs qui ont forcé Aliyev à se lancer dans cet aventurisme. »

Artur Tovmasyan a déclaré qu’il pensait qu’Aliyev n’était plus au pouvoir en Azerbaïdjan. Le Président a noté qu’en réponse à toute déclaration des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, la direction azérie - dirigée par la Turquie - a déclaré que la Turquie devrait également participer à ces pourparlers.

« Je pense que la communauté internationale a vu que les plans qu’Ilham Aliyev avait eu pour boire du thé à Stepanakert ou Shushi dans une brève période ont échoué », a-t-il dit, faisant référence à une remarque belligérante antérieure du président azéri sur la capture de la capitale Artsakhi par la force.

« Et parce que cela a échoué, il doit démissionner. Peut-être n’est-il déjà plus au pouvoir. Le monde entier sait déjà que cette guerre qu’ils ont déclenché est menée par la Turquie », a déclaré Artur Tovmasyan.

Artur Tovmasyan a rappelé que les minorités ethniques en Azerbaïdjan, en particulier les Talysh et Lezgiens, protestaient déjà contre les dirigeants azéri pour avoir été systématiquement et de force emmenés en première ligne pour se battre, ce qui a entraîné un nombre élevé de morts. Les militants du Talysh en Azerbaïdjan ont fait une déclaration dénonçant les dirigeants azéris et ont appelé à la paix.