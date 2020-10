Manifestation le mercredi 7 octobre à 8h en Belgique

Le comité des Arméniens de Belgique organise une manifestation européenne ce mercredi 7 octobre à 8h00 du matin, Rond-point Robert Schuman à Bruxelles, afin de soutenir l’Arménie et l’Artsakh. 8h du matin, car l’Union européenne va avoir une réunion le même jour à 9h15 afin de décider s’ils interviennent concernant les agissements de la Turquie ainsi que de l’Azerbaïdjan en Artsakh et Arménie. Cette manifestation est ouverte à tous les Arméniens et non-Arméniens d’Europe, ainsi que du reste du monde. L’idée est d’apporter notre soutien à notre pays, notre peuple, ainsi que nos soldats : “Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde”.

Voici le lien officiel de l’évènement : https://fb.me/e/9OsB7l2FN