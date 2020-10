Le ministère arménien de la Défense annonce que seuls le Fonds Arménien et le Fonds d’assurance des soldats (1000plus.am) sont habilité à récolter des fonds

Shushan Stepanyan la secrétaire de presse du Ministère arménien de la Défense vient d’annoncer que « divers organismes commerciaux et individus ont été annoncés au sujet de l’initiative visant à collecter des fonds pour les besoins du Ministère de la Défense ». La porte-parole affirme que « le Ministère de la Défense de la République d’Arménie annonce que toutes ces sociétés de commerce ou personnes n’ont pas été délégués pour de telles activités et que tous les fonds financiers collectés par nos compatriotes doivent être envoyés exclusivement à deux adresses : Fonds Arménien (Hayastan Himnadram) et le Fonds des assurances des soldats, le 1000plus.am ».

Rappelons que le Fonds Arménien a ouvert une ligne de recueil de fonds spécifiquement pour l’Artsakh (voir le site) tandis que le 1000plus.am le site officiel mis en place par le gouvernement arménien recueille des fonds depuis trois ans déjà au profit des soldats blessés. Ce site 1000plus.am disposant d’une page en français sur lequel les personnes peuvent verser des dons en ligne ou par PayPal.

Krikor Amirzayan