Les belligérants déterminés au combat, la diplomatie au point mort

Stepanakert (Azerbaïdjan), 6 oct 2020 (AFP) - Arméniens et Azerbaïdjanais

poursuivaient mardi des combats acharnés pour la région indépendantiste du Nagorny

Karabakh, chaque camp revendiquant des victoires et affichant sa détermination

malgré les appels à la trêve et le nombre de victimes civiles.

Les deux côtés se sont accusés ces deux derniers jours d’avoir multiplié à

dessein les bombardements sur les zones urbaines habitées, notamment la

capitale des indépendantistes, Stepanakert, et la deuxième ville

d’Azerbaïdjan, Gandja.

Les journalistes de l’AFP ont vu nombre d’habitations détruites par les

tirs de roquettes de part et d’autre, et recueilli des témoignages en ce sens.

Dans un communiqué matinal, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a

affirmé avoir infligé de « lourdes pertes humaines et de matériel militaire » à

l’adversaire, affirmant que "les troupes arméniennes étaient forcées à la

retraite".

Le président de la république auto-proclamée du Karabakh Arayik

Haroutiounian a lui affirmé que son armée « remplissait avec succès ses tâches »

et que « tout est sous contrôle ».

Au dixième jour de combats, aucun camp ne semble avoir pris un avantage

déterminant sur l’autre.

Le Nagorny Karabakh, majoritairement peuplé d’Arméniens, a fait sécession

de l’Azerbaïdjan à la chute de l’URSS, entraînant au début des années 1990 une

guerre ayant fait 30.000 morts. Le front est quasiment gelé depuis un

cessez-le-feu en 1994, malgré des heurts réguliers. Les hostilités qui ont

repris le 27 septembre sont la crise la plus grave depuis.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliev, dont le pays riche en pétrole a

dépensé sans compter en armements modernes ces dernières années, a juré de

reprendre le Karabakh, excluant une trêve sans promesse de retrait militaire

arménien de la région et sans « excuses » du Premier ministre arménien Nikol

Pachinian.

Signe de l’animosité existante, il a qualifié ses adversaires de « chiens ».

Erevan et Bakou ont jusqu’ici fait fi des appels à un cessez-le-feu de

l’essentiel de la communauté internationale, notamment celui de la Russie, la

puissance régionale qui depuis près de 30 ans dirige aussi avec la France et

les Etats-Unis les efforts de médiation sur le Nagorny Karabakh.

L’Azerbaïdjan a lui le soutien sans équivoque de la Turquie de Recep Tayyip

Erdogan, qui appelle à la reconquête militaire du territoire indépendantiste.

- ’Menace inacceptable’ -

Le bilan de 265 morts en dix jours de conflit reste très partiel,

l’Azerbaïdjan n’annonçant aucune perte parmi ses soldats et 46 morts de

civils. Le Karabakh a fait état de 219 militaires et 19 civils tués.

Les deux camps disent cependant avoir tué de 2.000 à 3.500 soldats ennemis

chacun et se rejettent la responsabilité des hostilités.

Une escalade du conflit pourrait avoir des conséquences imprévisibles, au

vu des puissances en concurrence dans le Caucase : la Russie, la Turquie,

l’Iran et les Occidentaux.

Les Turcs sont déjà accusés d’aggraver le conflit en encourageant Bakou à

l’offensive militaire et sont soupçonnés d’avoir déployé des mercenaires

syriens au Karabakh dont plusieurs dizaines auraient été tués.

Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a exhorté lundi Ankara,

membre de l’alliance, à « user de son influence pour calmer les tensions ».

Le chef de la diplomatie turque Mevlut Cavusoglu est attendu mardi en

Azerbaïdjan pour "échanger sur la situation dans la région sous occupation

arménienne" selon Ankara, premier déplacement de ce type depuis le début des

hostilités.

La France, la Russie et les Etats-Unis ont qualifié dans un communiqué

commun le conflit de « menace inacceptable pour la stabilité de la région »,

dénonçant le caractère « disproportionné » des attaques des deux camps visant

« des installations civiles ».

Les trois ministres des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, Mike

Pompeo et Sergueï Lavrov y ont dénoncé "l’escalade de violence inédite et

dangereuse" .

Si la Russie entretient de bonnes relations avec les deux pays, elle reste

plus proche de l’Arménie, qui appartient à une alliance militaire dominée par

Moscou.

Le président russe Vladimir Poutine a de nouveau appelé lundi soir à

l’arrêt « immédiat » des combats, lors d’une conversation avec le dirigeant

arménien.

Par Hervé BAR