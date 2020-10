Les pertes de l’Azerbaïdjan ce matin s’établissent à 3 454 soldats tués, 379 chars détruits, 17 avion, 16 hélicoptères et 126 drones abattus

Le ministère arménien de la Défense vient de publier ce matin à 9 heures -11 heures à Erévan- le bilan des pertes de l’Azerbaïdjan depuis le 27 septembre, date de son agression de l’Artsakh.

Ce bilan fait état de 3 454 soldats Azéris (et autres avec les djihadistes et Turcs) tués. 379 chars et autres blindés détruits, 17 avions de chasse, 16 hélicoptères et 126 drones abattus. 4 postes de tirs de missiles Smertch détruits. Un bilan qui passe de commentaires…et confirme la défaite -encore une- annoncée de l’Azerbaïdjan face à l’Armée arménienne de Défense de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan