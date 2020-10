Arayik Harutyunyan : l’union des Arméniens de la diaspora prouve déjà que l’Azerbaïdjan a perdu cette guerre

Arayik Harutyunyan le président de la République de l’Artsakh a résumé ce matin les 9 journées de guerre imposée par l’Azerbaïdjan et affirmé que « l’Armée de Défense de l’Artsakh a réglé de façon brillante les problèmes qui lui étaient posés par l’agresseur ». Selon A. Harutyunyan les Arméniens ont fait face aux attaques terrestres et dans l’air en imposant de lourdes pertes humaines et en matériel à l’agresseur. « C’est sans doute pour cela que l’armée terroriste d’Azerbaïdjan a tiré plus d’une centaine de missiles par un lanceur « Smertch » en direction de la capitale Stepanakert, mais, par chance sans faire de grandes pertes » dit Arayik Harutyunyan. Il affirma qu’en quelques jours les Arméniens de la diaspora avaient déjà réuni 50 millions d’euros pour l’Artsakh et qu’il les remerciait pour leur geste. « Nous reconstruiront très vite les destructions après la victoire » dit-il.

Le président de l’Artsakh a affirmé que « l’unité de la diaspora prouve une nouvelle fois que l’Azerbaïdjan a perdu cette guerre. La victoire nous appartient, que personne n’en doute ».

Krikor Amirzayan