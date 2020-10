Manifestation du CCAF devant l’ambassade de Turquie jeudi 8 octobre à 18h

Cent ans après le génocide de 1915 l’Etat turc poursuit ses rêves d’annihilation de la nation arménienne. Le régime Erdogan, qui s’emploie depuis plusieurs années à déstabiliser toute la région, joue aujourd’hui un rôle majeur dans l’offensive azerbaïdjanaise déclenchée contre la République du Haut-Karabakh et l’Arménie. Non seulement le nouveau sultan s’implique dans les combats contre les forces d’autodéfense arméniennes avec les cadres de son armée qui sont à la manœuvre, l’envoi de mercenaires djihadistes syriens, d’avions bombardiers F16, de drones tueurs turcs bayraktar tb2 , mais il se permet même de dicter les conditions d’un cessez-le-feu en exigeant le retrait arménien du Haut-Karabakh. Après l’Arménie sans les Arméniens mis en œuvre par Talaat Pacha et consort au XXe siècle, Erdogan milite pour l’Artsakh sans les Arméniens au XXIe siècle. Il est aujourd’hui le seul chef d’Etat au monde à demander une continuation des combats. Pour faire bonne mesure, Devlet Bahceli, le numéro 2 de la coalition islamo-nationaliste au pouvoir en Turquie, a appelé le 7 octobre à noyer l’Arménie dans le sang.

Face à ces agissements criminels, qui sont autant de défis à la stabilité régionale, à la paix à et la conscience humaine, le CCAF appelle à une manifestation devant l’ambassade de Turquie jeudi 8 octobre à 18:00

L’islamofascisme d’Erdogan ne passera pas !

Liberté pour le Haut-Karabakh

Sécurité, justice et liberté pour le peuple arménien et les peuples de la région.

Rendez-vous jeudi 8 octobre à 18h Place de Bolivie