Le très généreux effort de guerre du président Aliev et de son épouse et vice-présidente

Les media azéris ont fait état de l’éminente contribution personnelle et financière du président azéri Ilham Aliev à l’effort de guerre contre les Arméniens : le président azéri au pouvoir depuis près de 20 ans, qui a largement étoffé la fortune déjà amassée par son défunt père Haïdar Aliev auquel il succédait en 2001, en récupérant une bonne partie de la rente pétrolière et gazière à son profit personnel et à celui de son clan et de ses affidés, a annoncé qu’il allait donner un mois de son salaire au Fond d’aide à l’armée azerbaïdjanaise. Son épouse Mehriban Alieva, qu’il a nommée vice-présidente, théoriquement à vie (...)