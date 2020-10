La Géorgie propose sa médiation à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan

Le président géorgien Salome Zourabichvili a lancé un appel aux leaders d’Arménie et d’ Azerbaïdjan, exprimant sa disposition à fournir un cadre à Tbilisi pour des négociations en vue du règlement du conflit du Haut-Karabagh, quel qu’en soit le format. La Géorgie entretient de bonnes relations tant avec l’Arménie qu’avec l’Azerbaïdjan, mais son hostilité envers la Russie, due en grande partie à son soutien à la sécession des régions séparatistes d’Ossetie du Sud et d’Abkhazie, dont Moscou soutient l’indépendance depuis la guerre éclair livrée à l’armée géorgienne en août 2008, l’a conduite à resserrer ses liens avec l’Azerbaïdjan et la Turquie, avec lesquels elle a renforcé sa coopération au détriment de l’Arménie. En dépit de ces choix géopolitiques antagonistes, et des revendications récurrentes de la minorité arménienne du Djavakhk, au sud de la Géorgie, Tbilissi et Erevan ont développé leurs relations ces dernières années et la Géorgie affirme sa neutralité dans le conflit arméno-azéri. Ses liens privilégiés avec Ankara et Bakou entachent pourtant de suspicion le déclarations d’amitié des Géorgiens, comme le confirment les récentes rumeurs selon lesquelles ils prêteraient leur territoire au transit des armes vers l’Azerbaïdjan.

C’est sans doute pour dissiper de tels soupçons que le président géorgien a présenté sa médiation en vue d’un dialogue qu’il a souhaité voire reprendre « le plus vite possible », et à Tbilissi, à l’issue d’une réunion de son Conseil de sécurité dont l’ordre du jour était dédié au conflit du Karabagh. A cet égard, il a salué le rôle des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE dans le processus de règlement du conflit. Il a par ailleurs appelé l’Union européenne à intervenir en vue d’un cessez-le-feu, les trois pays du Sud Caucase étant associés à l’UE dans le cadre du Programme de partenariat oriental, la Géorgie de façon plus étroite que l’Arménie, et plus encore que l’Azerbaïdjan.



Par ailleurs, le gouvernement géorgien a décidé de suspendre temporairement la délivrance de permis pour le transit de frêt militaire par son territoire, que ce soit par terre ou par mer, à destination de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan en raison de la reprise des opérations militaires dans la zone du conflit du Haut Karabagh, a fait savoir le ministre de l’intérieur géorgien, et secrétaire du Conseil de sécurité national Vakhtang Gomelauri.