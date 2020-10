Les MAE coprésidents du Groupe de Minsk appellent au Cessez-le feu

Le Ministre de l’Europe et des affaires étrangères de la République française, M. Jean-Yves Le Drian, le Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, M. Sergueï Lavrov, et le Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique, M. Michael R. Pompeo, représentant les pays co-présidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, condamnent avec la plus grande fermeté l’escalade de violence inédite et dangereuse survenue dans et en dehors de la zone de conflit du Haut-Karabakh.

Les Ministres soulignent sans aucune réserve que les attaques récentes qui auraient visé des installations civiles, tant le long de la ligne de contact que sur les territoires azerbaïdjanais et arménien hors de la zone de conflit du Haut-Karabakh, et que le caractère disproportionné de telles attaques constituent une menace inacceptable pour la stabilité de la région.

Rappelant la déclaration effectuée le 1er octobre dernier par les Chefs d’État des trois pays coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE, les Ministres appellent une fois de plus les Parties au conflit à accepter un cessez-le-feu immédiat et sans conditions. Les pays co-présidents sont déterminés à remplir pleinement le mandat qui leur a été confié par l’OSCE et par la communauté internationale, avec la contribution des capitales des pays membres du Groupe de Minsk. À ce titre, ils continueront d’agir résolument pour faire avancer les efforts menés avec les Parties, et ils exhortent ces dernières à s’engager dès à présent à reprendre le processus de règlement en s’appuyant sur les principes fondamentaux applicables et sur les textes internationaux pertinents bien connus des deux parties.