Hulusi Akar : L’Arménie doit se retirer des terres occupées avant de commettre plus de crimes contre l’humanité

Lors d’une visioconférence avec le chef d’état-major des armées et les commandants portant notamment sur les développements en Méditerranée orientale, les opérations antiterroristes et les mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le ministre turc de la Défense Hulusi Akar s’est exprimé au sujet de l’opération lancée par les forces armées azerbaïdjanaises contre le Karabagh et l’Arménie.

« L’Arménie commet un crise de guerre en prenant les civils pour cible. Les dirigeants arméniens qui prennent ouvertement les civils innocents pour cible sans faire de distinctions entre les femmes, les enfants et les personnes âgées, seront jugés avant tout par la conscience de l’humanité et leur peuple. L’Arménie doit se retirer des terres qu’elle occupe avant de commettre plus de crimes contre l’humanité, mettre fin à sa coopération avec les organisations terroristes et expulser immédiatement les mercenaires et terroristes qu’elle a emmenés dans la région » a affirmé Hulusi Akar.