Le soutien de Sir Elton John aux Arméniens

Le célébrissime Elton John a posté sur son compte Instagram un soutien fort au peuple arménien. Plus de 190 000 likes.

Je me joins à d’autres aujourd’hui en affichant un bloc rouge parce que nous voulons #PeaceForArmenians

En mai 2018, j’ai visité ce beau pays et j’ai été submergé par la gentillesse et l’humanité dont m’a fait preuve le peuple arménien.

Aujourd’hui, l’Arménie et l’Artsakh sont attaqués par une agression azérie / turque non provoquée. Les civils sont visés et il y a des morts inutiles des deux côtés.

Les Arméniens sont de belles personnes et ils méritent une paix durable après des années de persécution historique.

Elton John