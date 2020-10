48 députés appellent à des actions significatives de l’UE contre l’agression azerbaïdjanaise

Quarante-huit députés européens sont consternés et appellent l’Azerbaïdjan à mettre immédiatement un terme à l’agression contre la population civile d’Artsakh / Haut-Karabakh

48 députés européens (eurodéputés) de tous les principaux groupes politiques ont adressé une lettre à Josep Borrell, haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité exprimant leur consternation face à l’agression militaire de l’Azerbaïdjan contre la population civile indigène d’Artsakh / Haut-Karabakh.

En particulier, les députés déclarent : « Nous, les députés soussignés du Parlement européen, sommes consternés et appelons l’armée azerbaïdjanaise à arrêter immédiatement l’agression contre la population civile du Haut-Karabakh ».

Les députés demandent au chef de la diplomatie européenne d’entreprendre des actions significatives contre l’agression azerbaïdjanaise et d’aider à résoudre le conflit. La lettre est une initiative de l’eurodéputé Loucas Fourlas (PPE, Chypre).

Dans leurlettre, les eurodéputés précisent que depuis le 27 septembre 2020, la population civile indigène d’Artsakh / Haut-Karabakh est attaquée par les forces armées azerbaïdjanaises, « en violation flagrante du droit international humanitaire et de la logique du processus de paix du Haut-Karabakh ».

Ils demandent à Josep Borrell « d’exercer une forte pression pour mettre un terme à toute ingérence de la Turquie, déstabilisant de facto une autre région voisine du Caucase du Sud ».

Les députés soulignent également l’importance du mécanisme d’enquête de l’OSCE sur les violations du cessez-le-feu. Contrairement à l’Arménie, l’Azerbaïdjan a continuellement refusé d’installer ce mécanisme qui permettrait de savoir quel camp viole le cessez-le-feu.

Commentant l’initiative des députés européens, le président de la Fédération arménienne européenne pour la justice et la démocratie, Kaspar Karampetian, a déclaré : « La Turquie et l’Azerbaïdjan ont franchi la ligne rouge. Aujourd’hui, les politiciens européens ont commencé à comprendre de quoi le régime Aliyev était capable. L’Azerbaïdjan est désormais un pays associé au terrorisme islamique. Le tandem dictatorial Aliyev-Erdogan est voué à l’échec car il incarne la haine non seulement envers les Arméniens du monde entier, mais aussi parce qu’il incarne le mépris envers les vies humaines, y compris celle des citoyens de leur propre pays. »