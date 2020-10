Aliyev avoue avoir utilisé des drones turcs pour frapper le Karabakh

Lors d’un reportage accordé à la chaîne turque TRT, le président azéri Ilham Aliev a déclaré que « si les régions occupées nous sont restituées, la paix sera assurée. On doit nous donner des garanties internationales pour un cessez-le-feu. L’Arménie doit nous donner une date pour son retrait et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian doit s’excuser auprès du peuple azerbaïdjanais ».

« L’Arménie veut apporter une ampleur mondiale à la question. Le Haut-Karabakh et les autres régions occupées appartiennent à l’Azerbaïdjan. Nous ne sommes pas la cause de cette guerre, nous défendons nos terres » a souligné le président azerbaïdjanais.

« L’Arménie nous provoque pour qu’on l’attaque », a-t-il ajouté.

Ilham Aliev est revenu par la suite sur les accusations de la France à l’encontre de l’Azerbaïdjan

« La France doit nous présenter des excuses. Le Haut-Karabakh est notre territoire. Les Arméniens y ont détruit illégalement tous nos monuments. Ne le voient-ils pas ? Ce type d’approche est inacceptable. Nous ne pouvons garder le silence face à cela » a martelé le président azéri.

En dernier Ilham Aliev s’est exprimé au sujet des relations avec la Turquie et l’a remerciée pour son soutien.

« Les relations entre la Turquie et l’Azerbaïdjan doivent servir d’exemple aux autres pays du monde. Quant aux relations entre la Russie et l’Azerbaïdjan, elles sont de haut niveau. La Russie agit comme un pays responsable et comme un grand pays. Elle donne des messages positifs et ne prend pas partie » a-t-il relevé.

« Grâce aux drones armés de haut niveau de la Turquie, les pertes humaines ont pu être réduites, » a affirmé Ilham Aliev tout en précisant que ces drones montrent le potentiel de la Turquie et renforcent (les forces azerbaïdjanaises).