Entretien du Premier ministre avec le New York Times

Le Premier ministre Nikol Pashinyan a accordé une interview au New York Times, dans laquelle il a évoqué la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh.

L’article d’entretien est présenté ci-dessous :

« Alors que le Premier ministre Nikol Pashinyan s’est entretenu au téléphone jeudi avec le conseiller à la sécurité nationale du président Trump, il a soulevé une question délicate : pourquoi rien n’est-il fait pour empêcher un allié de longue date des États-Unis, la Turquie, d’utiliser des avions F-16 de fabrication américaine contre les Arméniens de souche ? L’appel de M. Pashinyan au conseiller à la sécurité nationale, Robert O’Brien, a fait suite à une flambée de violents combats au Haut-Karabakh. Nikol Pashinyan a déclaré dans un entretien téléphonique que le conflit avait pris une dimension beaucoup plus dangereuse en raison de l’intervention militaire directe de la Turquie en faveur de l’Azerbaïdjan.

Le conflit a déclenché des alarmes sur les risques d’une guerre plus large et a mis les États-Unis, avec sa diaspora arménienne importante et politiquement influente, dans la position inconfortable de regarder la Turquie, membre de l’OTAN, déployer des avions F-16 en faveur des ennemis de l’Arménie.

« Les États-Unis », a déclaré M. Pashinyan, « doivent expliquer s’ils ont donné ces F-16 pour bombarder des villages pacifiques et des populations pacifiques. » Il a dit que M. O’Brien avait « entendu et reconnu » ses préoccupations.

Nikol Pashinyan a refusé de dire si l’Arménie était peut-être prête à céder un territoire à l’Azerbaïdjan dans le cadre d’un éventuel règlement de paix, insistant sur le fait que cela ne dépendait pas de lui, mais de la responsabilité des dirigeants du Haut-Karabakh.

Pour l’Arménie, a déclaré M. Pashinyan, les combats actuels, qui ont débuté le 27 septembre après des mois de tensions croissantes, constituent une « menace existentielle » en raison de l’intervention de la Turquie, dont le précurseur, l’Empire ottoman, a tué environ 1,5 million d’Arméniens à la fin de la Première Guerre mondiale.