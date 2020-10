Le président arménien exhorte son homologue israélien à arrêter la vente d’armes à l’Azerbaïdjan

Le président Armen Sarkissian s’est entretenu lundi 5 octobre au téléphone avec le président de l’Etat d’Israël Reuven Rivlin.

Les deux présidents ont discuté des questions liées aux relations bilatérales.

Le président Sarkissian a présenté la situation en Artsakh et à la frontière avec l’Arménie résultant de l’agression militaire déclenchée par l’Azerbaïdjan.

Le président Sarkissian a noté que les armes et équipements vendus par Israël à l’Azerbaïdjan sont utilisés non seulement pour la défense, comme l’a assuré la partie israélienne dans le passé, mais aussi pour des offensives. Ces armes sont utilisées activement pour bombarder les colonies arméniennes et la population civile, causant de multiples pertes en vies humaines et des destructions massives.

Le Président de l’Arménie a noté que la poursuite de l’approvisionnement en armes était inacceptable à tous égards et a souligné qu’elle pourrait sérieusement miner les relations arméno-israéliennes. Il a exhorté le président d’Israël à user de son autorité auprès du gouvernement pour arrêter immédiatement les livraisons d’armes à l’Azerbaïdjan.

Le président Rivlin s’est déclaré prêt avec le gouvernement de son pays à examiner avec le plus grand sérieux les problèmes soulevés par la partie arménienne.