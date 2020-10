Erevan maintient la tenue du sommet de l’Union eurasienne

Le ministère des affaires étrangères d’Arménie a annoncé lundi 5 octobre qu’en dépit des combats qui continuent à faire rage autour du Haut Karabagh, Erevan accueillerait comme prévu vendredi prochain le sommet des pays membres de l’Union économique eurasienne (UEE), une organisation créée par la Russie et dont est membre l’Arménie depuis janvier 2015. L’atterrissage le même jour à Erevan d’un avion russe très officiel, identifié par Flight Radar24, un site web traçant les vos internationaux, a alimenté les spéculations à ce sujet. La porte-parole du ministère arménien des affaires étrangères, Anna Naghdalian, n’a pas démenti l’arrivée de l’appareil, un Ilyushin-96, qui appartient à la flotte du président russe Vladimir Poutine. A.Naghdalian a indiqué aux jounalistes de RFE/RL que les rencontres de haut niveau de l’UEE étaient toujours précédées par des travaux préparatoires des équipes en charge de tels sommets, de Russie et des autres Etats membres. Elle a précisé que ces équipes étaient en charge des questions de protocole diplomatique, de sécurité et d’autres modalités pratiques. Le premier ministre russe Mikhail Michustine doit encore confirmer officiellement sa participation au sommet des chefs de gouvernement des pays de l’UEE que doit accueillir la capitale arménienne.

La Russie est à la fois médiatrice dans le conflit du Karabagh, au titre de pays coprésidant le groupe de Minsk de l’OSCE, mais aussi partenaire de l’Arménie, au sein de l’UEE notamment, et alliée militaire, au sein de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC). Jusqu’à présent, elle ne s’est manifestée officiellement et publiquement qu’au premier titre, en joignant sa voix à celles des coprésidents américain et français du Groupe de Minsk pour appeler à l’arrêt des combats. Mais si elle n’a pas mis en avant à ce jour l’alliance arméno-russe, concrétisée par une base militaire russe sur le territoire de l’Arménie depuis 25 ans, le président russe s’est entretenu à trois reprises depuis le 27 septembre au téléphone avec le premier ministre arménien N.Pachinian, mais n’a pas, du moins officiellement, eu de contact avec I.Aliev, le président de l’Azerbaïdjan, qui ne fait pas partie de l’UEE.