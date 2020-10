Stepanakert à nouveau visée par les bombardements azéris

Les forces azéries ne manqueront pas de presenter les bombardements visant lundi 5 octobre Stepanakert comme une riposte aux tirs des forces arméniennes de l’Artsakh qui avaient visé la veille une base aérienne azérie à Gandja, susceptible d’abriter des avions F-16 turcs qui avaient mené une operation contre le territoire de l’Arménie, à Vartenis, il y a une semaine. Mais la capitale du Haut Karabagh, ainsi que sa voisine Chouchi, sont sous le feu des forces azéries depuis plusieurs jours et en visant la 2e ville d’Azerbaïdjan, située à une soixantaine de km au nord de la ligne de front, les forces armées de l’Artsakh ont cherché à desserrer l’étau sur leur territoire. Bakou pretend néanmoins que c’est d’Arménie que serait partie l’attaque visant la base de Gandja, qui aurait visé selon les sources azéries des civils, et qui témoignerait d’une volonté arménienne d’élargir le théâtre des operations militaires. Lundi matin, Stepanakert a donc été une fois encore visée par un tir nourri de roquettes, dont les cibles étaient civiles, trahissant une volonté délibérée de Bakou de viser les populations civiles. Un porte-parole du president de l’Artsakh Arayik Harutiunian, Vahram Poghosian, a condamné ces bombardements en menaçant à nouveau de riposte par des operations visant des cibles militaires situées dans des “ grandes villes” d’Azerbaïdjan, dont les habitants sont appelés par les forces arméniennes à quitter les lieux, et à suivre l’exemple de ceux de Gandja et d’autres localités azéries voisines du front qui ont trouvé refuge à Bakou ou ailleurs. Le ministère azéri de la défense, qui multiplie de son côté, les communiqués triomphalistes, annonç ant avoir repris Djebraïl et des villages environnants dans la region entre le Haut Karabagh proprement dit et la frontière iranienne, a affirmé que les forces arméniennes pilonnaient trois localités azéries proches de la “ligne de contact”. Il a affirmé une fois encore que ces missiles étaient tirés depuis l’Arménie et que Erevan “provoquait l’Azerbaïdjan pour l’inciter à riposter”. L’Arménie a récusé ces declarations, les mettant sur le compte de la “désinformation”, comme elle l’avait fait la veille concernant les attaques visant Gandja et d’autres localités azéries. Le ministère arménien des affaires étrangères a indiqué que Bakou ainsi “préparait le terrain” pour élargir le théâtre des operations guerrières. “Toute provocation de la partie azerbaïdjanaise recevra une réponse adéquate de la République d’ Arménie”, a-t-il indiqué, mettant en garde l’Azerbaïdjan contre la tentation d’étendre le conflit au territoire de la République d’Arménie. Dimanche, Stepanakert et Chouchi, à moins de 20 km à l’ouest de la capitale de l’Artsakh, avaient déjà été soumis à un tir nourri d’artillerie. Selon un bilan official, au moins 4 personnes auraient été tuées et une dizaine d’autres blessées lors de ces bombardements, portant à 18 le nombre des civils du Karabagh tués depuis le début des hostilités, le 27 septembre. Bakou, de son côté, fait état de 24 civils azerbaïdjanais tués. La plupart des habitants de Stepanakert, quand ils ne sont pas au front, sont terrés dans les caves ou les abris. Certains ont fui en Arménie, où les enfants ont été placés à l’abri pour la plupart. Le Comité international de la Croix rouge (CICR) a condamné les attaques visant des civils dans la zone du conflit du Karabagh, en déplorant la destruction de “centaines de maisons et d’infrastructures majeures comme des hôpitaux ou des écoles” par des tirs d’artillerie ou des bombardements aériens, y compris de missiles. Dans un communiqué, le CICR rappelle que “des familles fuient en quête d’un abri sûr, tandis que d’autres se terrent dans des abris sans chauffage nuit et jour pour échapper à ces violences”, tout en dénonçant le recours à des armes explosives et autres missiles visant des cibles militaires dans des zones habitées par des civils, en violation de la legislation internationale humanitaire, qui interdit les attaques aveugles et disproportionnées”.