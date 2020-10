La diplomatie russe appelle à des “mesures concrètes” pour mettre fin aux combats au Karabagh

Le ministre russe des affaires étrangères Sergueï Lavrov a annoncé lundi 5 octobre qu’il envisageait avec ses homologues français et américain du groupe de Minsk de l’OSCE de publier une declaration commune appelant à une cessation immediate des hostilités le long de la “ligne de contact” arméno-azerie autour du Karabagh. “Mais nous ne devrions pas seulement parler de communiqués mais aussi de mesures concrètes qui devraient être prises pour mettre fin à l’effusion de sang et retourner la situation sur la voie des négociations”, a déclaré le chef de la diplomatie russe cité par les agences de presse. (...)