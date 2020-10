Dans son « discours à la nation », le premier ministre arménien Pachinian en appelle à un « nouveau Sardarabad”

La nation arménienne combat pour sa survie au Haut Karabagh, comme elle l’avait fait au sortir du génocide, le 24 mai 1918, en regroupant ses dernières forces pour repousser héroïquement l’offensive des forces turco-ottomanes, à Sardarabad. C’est à cette grande bataille, décisive pour l’avenir de la République d’Arménie, qui en entretient pieusement le souvenir glorieux dans le tuf d’un vaste mémorial érigé dans les années 1960 dans cette localité au pied de l’Ararat, à une soixantaine de km à l’ouest d’Erevan, que le premier ministre arménien Nikol Pachiniian, dans son discours télévisé à la nation, lundi 5 octobre, a fait référence , pour marteler que la victoire était la seule issue possible pour le peuple arménien. Un parallèle qui ne relève pas de la seule rhétorique, mais est dicté par une Histoire qui se répète, et qui voit les Turcs, aujourd’hui, comme hier, menacer d’extermination les Arméniens. N.Pachinian, qui avait déjà accusé la Turquie de poursuivre sa politique génocidaire en prenant une part toujours plus active aux côtés de ses alliés azéris dans les combats d’une violence inédite depuis mai 1994 qui les opposent depuis le 27 septembre, aux Arméniens, n’a pas manqué de souligner dans son discours de lundi que quelque 150 gradés et hauts responsables militaires turcs seraient déployés dans les centres de commandement de l’Azerbaïdjan, qui a intensifié ses tirs sur l’Artsakh depuis samedi, en visant sa capitale, Stepanakert. Soulignant que la nation arménienne vit les heures les plus décisives de sa longue histoire, N. Pachinian a appelé les Arméniens à s’engager massivement pour la cause de la victoire. Il a précisé que de 150 à 200 soldats ennemis attaquaient une seule position militaire de l’Artsakh, en citant des sources gouvernementales. “Des attaques de ce type se sont répétées au cours de la journée, avec l’appui de tirs de missiles et d’artillerie conventionnelle, de blindés, d’avions et de drones”, a indiqué le premier ministre arménien en ajoutant que « selon nos sources militaires, outre des unités de l’armée azerbaïdjanaise, des mercenaires et des terroristes syriens, mais aussi des unités spéciales de l’armée turque sont impliquées dans ces attaques. Nous disposons d’informations selon lesquelles 150 officiers de haut rang de l’armée turque sont déployés dans différents centres de commandement militaires de l’Azerbaïdjan et contrôlent les opérations militaires. Ce dont je fais état ici donne une idée de l’intensité des combats qui se déroulent sur la ligne de front », a déclaré N. Pachinian, qui confirmait ainsi les informations circulant depuis quelques jours selon lesquelles l’Azerbaïdjan ne s’est pas contenté de faire appel à l’armée turque et à ses mercenaires, mais a confié même le commandement des opérations militaires aux forces armées de Turquie. Une réalité qui avait été confirmée au détour d’une photo twettée par le conseiller aux affaires étrangères du président azéri Ilham Aliev, Hikmet Hadjiev, censée illustrer les dommages causés à la ville de Ganja par les tirs arméniens du 4 octobre visant une base militaire azérie dans cette ville située à une soixante de km au nord de la ligne de front de l’Artsakh. Des soldats turcs se trouvaient dans le champ de la photo, qui a d’ailleurs été aussitôt retirée !

“La détermination avec laquelle nos soldats, officiers, généraux et volontaires font front à ces attaques haineuses est incroyable. Nos soldats et volontaires font preuve d’un héroïsme extraordinaire”, a ajouté N.Pachinian en se félicitant de l’ampleur des dommages infligés par les forces arméniennes, à l’arsenal pourtant impressionnant de l’Azerbaïdjan, qui s’est doté des armemements les plus sophistiqués avec les revenus de son pétrole et de son gaz. Un arsenal dont il a toutefois reconnu qu’il pouvait mettre en difficulté les forces arméniennes quii, malgré les victoires enregistrées, étaient toujours engagées dans des combats très violents sur différentes sections de la ligne de front, et étaient parfois « en difficulté ». Il a par ailleurs réaffirmé que les objectifs des groupes armés criminels turco-azéris n’étaient pas seulement militaires ou militaro-politiques. Ce n’est pas seulement le Karabagh qui les a conduits ici. Ils ne sont pas là seulement pour occuper des territoires, des villages ou des villes. Leur cible est la nation arménienne toute entière, leur objectif est la continuation de leur politique mise en œuvre avec le génocide arménien, a déclaré N.Pachinian en ajoutant : ‘’Aujourd’hui, je veux dire que les Arméniens—les citoyens de la République d’Arménie, les citoyens de la République d’Artsakh—ne connaîtront jamais le sort tragique des déportés qui ont marché vers la mort à Deir ez-Zor. Aujourd’hui, nous sommes unis comme jamais pour défendre notre existence même, notre patrie et nos droits”, a indiqué N.Pachinian en concluant cet appel aux « fiers citoyens de la République d’Arménie, de l’Artsakh, et de la diaspora » par ces mots : “C’est un nouveau Sardarabad ”, impliquant un même objectif rassemblant la nation, « la victoire » ! Si la référence à la bataille de Sardarabad est éloquente, celle à Deir ez-Zor l’est tout autant. C’est dans cette localité du nord-est de la Syrie, alors province ottomane, qu’arrivaient de 1915 à 1918 les colonnes de déportés arméniens rescapés du génocide perpétré par les Ottomans dans l’Arménie occidentale. Un camp d’extermionation en fait, dont une petite partie réchappera. Un mémorial et une église arménienne avaient été érigés dans cette ville de Syrie dans les années 1990 pour témoigner de ce passé tragique. Les djihadistes syriens et autres, affiliés à l’Etat islamique qui contrôlait à partir de 2014 un vaste territoire à cheval sur la Syrie et l’Irak, s’étaient emparés de la ville et avaient profané ce lieu de mémoire. Des djihadistes qui avaient fait régner la terreur dans la région avec la complicité de la Turquie, et qui en seront chassés en 2017 par les combattants kurdes soutenus par la coalition occidentale, et que l’armée turque menacera d’exterminer en octobre 2018…