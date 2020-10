Les Arméniens des Etats-Unis ont obligé la chaîne de télévision CNN à commenter l’agression de l’Artsakh de façon neutre

Les Arméniens des Etats-Unis ont obligé la chaîne de télévision CNN à commenter les évènements en cours en Artsakh avec une plus grande neutralité. A Los Angeles plusieurs milliers d’Arméniens ont manifesté devant les locaux de la chaîne de télévision pour arriver à arracher de CNN la décision de commenter de façon plus positive et neutre l’agression de l’Artsakh par l’Azerbaïdjan. Les Arméniens qui ont manifesté ont également demandé aux chaînes américaines d’informations de traiter le sujet de l’Artsakh avec une plus grande objectivité et surtout de désigner l’Azerbaïdjan comme l’agresseur du territoire arménien de la République de Artsakh.

Krikor Amirzayan