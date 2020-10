L’Azerbaïdjan a perdu 200 soldats aujourd’hui rien que sur le front sud de l’Artsakh

Erévan (21 heures) Ardzroun Hovhannisyan le représentant du ministère arménien de la Défense a affirmé que l’Armée arménienne de Défense de l’Artsakh a repoussé toutes les attaques azéries dont certaines étaient de grande envergure. Sur une position du sud, l’armée arménienne a volontairement reculé. Les forces azéries se sont engouffrés dans le piège tendu. Les Arméniens ont alors répliqué avec force. Plus de 200 soldats Azéris auraient été tués rien que sur ce font sud de l’Artsakh. Par ailleurs nous apprenions que les Arméniens ont détruit un char et deux transports blindés azéris.

Ardzroun Hovhannisyan loué l’expérience des officiers Arméniens très expérimentés et leurs qualités guerrières et stratégiques. Il fournira demain matin un bilan complet des pertes de la journée.

Krikor Amirzayan