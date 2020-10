Le nombre de victimes civiles en Artsakh et en Arménie s’élève à 21

Au 4 octobre, 19 civils, dont un enfant et des femmes, avaient été tués en Artsakh à la suite de l’agression azerbaïdjanaise. 80 sont blessés. Plus de 2700 propriétés et infrastructures ont été endommagées, a informé le bureau du Défenseur des droits humains d’Artsakh.

60 des 80 blessés ont été grièvement blessés et 24 d’entre eux ont été blessés à l’intérieur ou à proximité de leurs maisons. 6 ont été blessés lors de l’évacuation.

Depuis le 27 septembre, les forces azerbaïdjanaises ont pris pour cible plus de 60 colonies civiles.

Au cours des deux derniers jours, les forces azerbaïdjanaises ont commencé à cibler délibérément des infrastructures d’importance vitale, ce qui est un crime de guerre.

Deux autres civils ont été tués par l’attaque azerbaïdjanaise contre la République d’Arménie. un décès a été signalé à Vardenis, l’autre à Mets Masrik.