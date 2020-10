L’appel au secours de François Rochebloine

Un autre Genocide est en train de se jouer en Artsakh qui a déjà causé de nombreuses victimes civiles !

La France ne peut tolérer cela !

Aussi j’appelle les membres de la communauté arménienne, mais pas seulement, à intervenir auprès de leur député, de leur Senateur pour qu’eux même le fassent auprès du gouvernement et du Président de la République Emmanuel Macron .

La France a été la première à reconnaître le Génocide de 1915 par une loi , qu’elle soit la première à reconnaître l’indépendance de l’ Artsakh !

C ‘est une question de survie !

Nous n’avons pas le droit de rester inerte et laisser faire ces deux dictateurs !

Les Artsakhiotes ne demandent qu’une chose , celle de vivre libre ,indépendant et en sécurité !

Ensemble agissons et relayer ce message !

François ROCHEBLOINE

Ancien député de la Loire

Membre honoraire du Parlement

Président de l’association Francophonie en Artsakh