L’Artsakh comptait hier soir 19 civils tués depuis l’agression de l’Azerbaïdjan le 27 septembre

Les bombardements par l’Azerbaïdjan sur les villes et villages de l’Artsakh ont coûté la vie à 19 citoyens arméniens selon un bilan établi dimanche 4 octobre. Des victimes civiles à Stepanakert, Martouni, Martakert et d’autres localités de l’Artsakh. Parmi ces 19 civiles tués on compte 1 fillette, 7 femmes et 11 hommes. 7 de ces victimes se trouvent à Stepanakert, 6 à Martouni, 3 à Martakert, 1 à Hadrout, 1 au village d’Alichan dans la région de Martakert et 1 au village de Medz Chén. Par ailleurs des 80 blessés civils 60 sont dans un état sérieux. 2 700 biens immobiliers furent détruits ou endommagés. Les dégâts matériels sont très importants.