Serge Bagdassarian, entre opéra, antisémitisme et myosotis

Du côté de Guermantes, on y chante, on y rit, on y pleure, on y parle antisémitisme... Et on y voit un Serge Bagdassarian hilarant en vieux baron à l’homosexualité suggérée livrant un p’tit numéro d’opérette. Une adaptation réussie de Marcel Proust par la Comédie Française grâce à la finesse de Christophe Honoré, réalisateur devenu metteur en scène pour l’occasion.

Pour sa première collaboration avec la Comédie Française, Christophe Honoré porte sur scène le troisième volume d’À la recherche du temps perdu. Dans ce tome intitulé Le côté de Guermantes écrit en 1913 par Marcel Proust, le narrateur emménage avec sa (...)