Artsakh : appel au rassemblement par l’association franco-arménienne d’Angers

L’association franco arménienne d’Angers est préoccupée par la situation entre l’Azerbaïdjan et le Haut Karabagh. En effet, l’Azerbaïdjan a lancé une offensive militaire de grande ampleur le 27 septembre dernier sur le Haut-Karabagh, mais également sur le sol arménien, ciblant de nombreuses infrastructures civiles et engendrant le décès de nombreux civils (hommes, femmes, enfants). Récemment deux journalistes du journal « le Monde » ont été blessés et rapatriés en France.

L’Azerbaïdjan a trouvé du soutien auprès de la Turquie et auprès de djihadistes, ces faits sont avérés et le Président de la République a eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet.

L’association souhaite sensibiliser la population à ce conflit qui se déroule aux portes de l’Europe, et ce en pleine pandémie, alors que l’ONU avait appelé à un cessez-le-feu.

Elle organise ainsi un rassemblement citoyen pour la paix, le samedi 10 octobre 2020, place du Ralliement à Angers, à partir de 15 heures.

Dans le respect des gestes barrières et des directives sanitaires en vigueur (port de masque, distanciation physique dès lors que cela est possible).

L’association souhaite un cessez-le-feu rapide et sans condition des parties, un retour à la table des négociations avec le soutien de la France, des Etats-Unis et de la Russie (co-présidents du groupe de Minsk) et un statut officiel pour le Haut Karabagh, qui réclame son indépendance depuis la chute des pays communistes et que la communauté internationale lui refuse.