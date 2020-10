15 h 55 : Artsrun Hovhannisyan, du ministère arménien de la Défense, a déclaré qu’il y avait de nombreuses munitions non explosées dans les villes d’Artsakh et en particulier dans la capitale Stepanakert. Il a exhorté les citoyens à faire preuve de prudence et à éviter d’entrer en contact avec elles.