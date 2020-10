Jean-Yves Le Drian : « La France est mobilisée pour un cessez-le-feu au Haut-Karabagh »

La France est mobilisée pour un cessez-le-feu au Haut Karabagh et pour la reprise des négociations. Nous sommes convenus de l’urgence avec mon collègue 🇷🇺, dans le cadre de nos efforts de co-présidents du groupe de Minsk, et je l’ai dit de nouveau à mes homologues 🇦🇲 et 🇦🇿.

— Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) October 5, 2020