Roger Kasparian s’adresse à ceux qui aiment le jazz

« Regarder une photo de jazz revient à entendre la musique par les yeux » : Les photographes et les Jazzmen ont la nuit et la couleur noire en commun, ce sont elles qui permettent à la musique de s’incarner, et aux images de faire leur apparition.

Au fil de nombreuses nuits des années 60, Roger Kasparian, alors jeune photographe parisien, capte la visite des grands noms du Jazz venus d’Amérique. Le Studio Boissière propose l’exposition Pour ceux qui aiment le jazz, du nom d’une célèbre émission. Elle présentera une vingtaine de tirages argentiques quasi inédits.

Roger Kasparian immortalise les concerts de l’Olympia : Ella Fitzgerald, Ray Charles en 1962, le Quartet de John Coltrane grand serviteur du saxophone, accompagné du batteur Elvin Jones et tant d’autres... Il est aussi à l’aéroport du Bourget pour l’arrivée des stars, assiste aux échanges avec le producteur Norman Granz, aux déjeuners dans les grands hôtels avec Ray Charles, où Art Blakey est en sortie de bain et Duke Ellington prend son petit déjeuner avant une répétition dans sa suite. Mais aussi dans la loge de Sonny Rollins, alors sans chevelure blanche, nettoyant son saxophone. Le mégalithe énigmatique Thelonious et Nellie Monk sous les volutes de son fume-cigarette nous rappellent que ces artistes furent tous des ’Jazz Messengers’ et Paris une destination naturelle. Nina qui choisit le nom de Simone en hommage à l’écrivaine française éponyme, deviendra un symbole de l’engagement au mouvement pour les droits civiques des Africains-Américains. Interdits de scène, ou servant de vitrine culturelle pour les USA, ces créateurs de génie poussent l’expérimentation musicale à l’extrême, canalisant une certaine rage ainsi qu’une intense tristesse, et faisant du Jazz un langage universel, une musique-monde.

Exposition Pour ceux qui aiment le jazz, du 9 au 30 octobre

Vernissage en présence de Roger Kasparian à partir de 18h : Séance d’écoute de Vinyles, présentes par Aurel Muzzicaltrips ; Présentation de pochettes vinyles et écoute de titres d’artistes photographiés.

Visite commentée de l’expo par Roger Kasparian les dimanches 11 et 18 octobre à 17h

Studio Boissière - 268 boulevard Aristide Briand - 93100 Montreuil