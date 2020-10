Ligue Arabe : « Cela ne finira pas bien pour la Turquie »

Le secrétaire général de la Ligue Arabe, Ahmed Aboul Gheit, dans un discours télévisé a fait part de ses critiques à l’égard de la Turquie, évoquant quelques-unes des provocations d’Ankara dans de nombreux points de la planète. « La Turquie fait face à un certain nombre de différends avec des pouvoirs régionaux et des superpuissances à un degré tel que cela ne finira pas bien pour elle ou pour sa direction. Le président turc Recep Tayyip Erdogan interfère militairement en Egypte, en Syrie, en Irak et en Libye. Erdogan s’est immiscé dans le Caucase entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, s’est heurté à la Grèce et à Chypre et a attaqué la Méditerranée orientale dans les zones gazières, ce qui a poussé un pays aussi grand et influent que la France à envoyer ses avions de chasse et un porte-avions à Chypre. (…) Même l’Italie, qui se montrait compréhensive à l’égard de nombreuses positions turques, s’est rangée aux côtés de la France. Maintenant, tous disent à Erdogan qu’il subira les conséquences de ses actions. Ce qui m’ennuie, c’est que les mercenaires syriens se battent aux côtés de l’Azerbaïdjan contre l’Arménie …Il est très triste que des mercenaires syriens soient utilisés par Erdogan dans des affaires qui ne regardent pas la Turquie », conclu M. Aboul Gheit.