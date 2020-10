Le secrétaire général de Ligue des pays arabes accuse Erdogan de s’immiscer dans le confit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie

Ahmet Abul Gheyt le Secrétaire général de la Ligue des pays arabes vient de déclarer que l’augmentation par la Turquie de la tension au Caucase et en Méditerranée aura des conséquences fâcheuses sur Ankara. Arabnews qui communique ces déclarations affirme qu’Ahmet Abul Gheyt a accusé le président turc Erdogan de s’immiscer dans le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, s’est confronté à la Grèce et Chypre, est s’est attaqué sur les zones recensant du gaz en Méditerranée orientale. Le Secrétaire général de la Ligue des pays arabes accuse Erdogan d’utiliser les mercenaires syriens dans les rangs de l’armée azérie contre les Arméniens.

Krikor Amirzayan