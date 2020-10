L’Arménie a des preuves concrètes que des F-16 turcs sont impliqués dans les hostilités

Le Premier ministre de la République d’Arménie, Nikol Pachinian, l’a déclaré dans une interview accordée à la chaîne internationale française d’informations « France 24 ».

Présentant au journaliste les enregistrements-radar de la participation aux opérations militaires d’avions F-16 turcs , le Premier ministre arménien a déclaré « Ici, vous pouvez voir, comment les 27 et 28 septembre, les avions turcs ont traversé la frontière arménienne, sont entrés dans l’espace aérien et ont, entre autres, bombardé des villages situés autour de Vardenis.

Bien entendu, nous présenterons toutes ces preuves à nos partenaires internationaux.

Le problème est le suivant : l’avion F-16 est un avion américain, de fabrication américaine, et j’ai attiré l’attention de nos partenaires américains sur ce fait ... Ont-ils créé et transféré cet avion en Turquie afin qu’elle puisse bombarder de paisibles citées et mener une guerre contre le peuple qui défend sa liberté ? »

D’après 1 In am – Erevan le 04 Octobre 2020