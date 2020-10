La nuit dernière à la frontière de l’Artsakh fut tendue ce matin l’ennemi azéri se prépare à porter une nouvelle offensive

Le ministère arménien de la Défense a annoncé ce matin que la situation à la frontière arméno-azérie de l’Artsakh fut relativement tendue entre les Forces arménienne et azéries soutenues par les turco-islamistes et autres mercenaires djihadistes arrivés de Syrie via la Turquie. Ces derniers auraient subi durant le week-end de sévères pertes infligées par les Arméniens.

Le ministère de la Défense de l’Artsakh indique ce matin de son côté que « l’ennemi se prépare à réaliser des opérations offensives. Les forces armées arméniennes de Défense suivent de près les mouvements des ennemis et sont prêtes à réaliser leur devoir et régler le problème ».

A noter qu’hier par rapport aux journées précédentes la tension à la frontière arméno-azérie de l’Artsakh a baissé d’intensité par rapport à vendredi et samedi. Mais l’Azerbaïdjan a perdu 400 soldats dans les combats.

Krikor Amirzayan