Devlet Bahceli, l’allié d’Erdogan, appelle à noyer l’Arménie dans le sang

Devlet Bahceli, leader de la deuxième force politique en Turquie (17,98% des voix aux élections de 1019) et membre la coalition pro-Erdogan a envoyer une série de Tweet dimanche appelant à la jonction entre le Nahitchevan et l’Azerbaïdjan et à noyer l’Arménie dans le sang qu’elle a versé".

Voici la traduction de ses deux messages :

« Face de ces développements c’est un plus pour la République autonome du Nakhitchevan de se rejoindre la République d’Azerbaïdjan, c’est une nécessité historique, un besoin très urgent, pour ainsi dire, de vie et de mort ».

« Alors que les gangs arméniens se retrouvent coincés en Azerbaïdjan, ils étendent leurs zones de conflit aux colonies civiles. Ce que la mentalité arménienne meurtrière a fait dans le passé est en train de se répéter aujourd’hui, brutalement. L’Arménie est cruelle, meurtrière et devrait être noyée dans le sang qu’elle a versé ».