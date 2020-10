Message de Serge Avédikian aux soldats et compatriotes arméniens

Chers compatriotes, chers soldats,

C’est avec toute ma conviction que je vous dis que nous allons vaincre cet ennemi ancestral qui se souviendra de sa défaite pour toujours.

Je le dis parce que j’ai confiance en vous, en nous tous, les jeunes et moins jeunes qui êtes sur le front. Nous sommes tous sur le front avec vous depuis le début et vous le savez.

Je dis cela parce que je le sens en mon fort intérieur.

Notre peuple a traversé beaucoup de malheur et a toujours su se reconstruire, où qu’il soit.

Aujourd’hui nous sommes tous ensembles et plus que jamais unis dans nos différences constructives. Restons unis et nous vaincrons, c’est une certitude.

Soyez sûr que nous verrons bientôt notre liberté et nous saurons l’utiliser pour continuer à construire notre avenir, en Arménie et en Diasporas.

Bientôt je serais présent physiquement parmi vous, sur notre terre, malgré la guerre et malgré le virus, nos projets doivent continuer à se développer partout dans le monde.

Nous les artistes, nous avons un combat à gagner aussi, celui du rayonnement de notre culture dans le monde entier.

Nous sommes un peuple monde, ne l’oublions pas.

Vive le peuple Arménien.

Paix à nous tous où que nous soyons.

Serge Avédikian, Paris, le 4 octobre 2020

Սերժ Ավետիքյանի ուղերձը հայ զինվորներին և հայրենակիցներին, Փարիզ, 4 հոկտեմբերի, 2020 թ

Թանկագի՛ն հայրենակիցներ, թանկագի՛ն զինվորներ,

ամենայն վստահությամբ եմ ասում ձեզ, որ հաղթելու ենք դարավոր թշնամուն, որն այս մի պարտությունը կհիշի առհավետ։

Ասում եմ, որովհետև վստահում եմ մեզ բոլորիս, ձեզ՝ երիտասարդ, թե պակաս երիտասարդ, որ ամուր կանգնած եք ճակատում։ Մենք բոլորս հենց ամենասկզբից ձեզ հետ կանգնած ենք ճակատում, դուք դա գիտեք։

Ասում եմ, որովհետև իմ խորքում այդպես եմ զգում։

Մեր ժողովուրդը բազում արհավիրքների միջով է անցել և ամեն անգամ կարողացել է վերստին խոյանալ, ուր էլ լինի։ Այսօր մենք առավել, քան երբևէ միասին ենք և միասնական՝ անկախ մեր տարբերություններից։ Միասնական մնա՛նք և կհաղթենք, սա համոզմունք է։

Վստահ եղե՛ք, որ մենք շուտով կտեսնենք մեր ազատությունը և կկարողանանք օգտվել այդ ազատությունից՝ մեր ապագան Հայաստանում և Սփյուռքում կառուցելու համար։

Չնայած պատերազմին և համավարակին՝ շուտով ֆիզիկապես ներկա եմ լինելու ձեր կողքին՝ մեր հողի վրա․ մեր նախագծերը պետք է առաջ գնան ամենուրեք։

Մենք՝ արվեստագետներս, մեր մարտն ունենք հաղթելու։ Այդ մարտը տալիս ենք, որպեսզի մեր մշակույթը փայլատակի աշխարհի բոլոր ծագերում։

Մենք աշխարհի ժողովուրդ ենք, չմոռանանք այդ մասին։

Կեցցե՛ հայ ժողովուրդը։

Խաղաղություն բոլորիս, ուր էլ որ լինենք։

Սերժ Ավետիքյան

Փարիզ, 4 հոկտեմբորի 2020 թ․