L’Association Culturelle des Arméniens de La Ciotat et Ceyreste, organise une grande collecte de médicaments, de matériel médical et de fournitures au profit de l’Artsakh, le Mercredi 07 et Jeudi 08 Octobre 2020 de 14h30 à 17h, au siège de l’association (13, rue Canolle 13600 La Ciotat).