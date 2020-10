Armen Sarkissian - Notre diaspora puissante et forte est une véritable armée qui soutient la patrie et la courageuse armée arménienne

Le président Armen Sarkissian s’est adressé à la diaspora :

Mes compatriotes, frères et sœurs bien-aimés !

Je ressens une profonde admiration, une admiration et une fierté sans bornes en voyant, entendant et ressentant la puissante vague de solidarité et d’unité, qui prend de l’ampleur dans la diaspora en réponse à la guerre déclenchée conjointement par l’Azerbaïdjan et la Turquie aux frontières de l’Arménie et de l’Artsakh.

Je veux que vous sachiez que notre patrie entend et ressent la voix de chacun de vous, la parole de chacun de vous, les battements incessants de vos cœurs, peu importe où vous êtes, peu importe à quelle distance vous êtes.

Notre puissant et fort Spyurk est une véritable armée, qui soutient la patrie et la courageuse armée arménienne en ce moment difficile et fatidique.

La Patrie est reconnaissante pour l’aide précieuse que vous apportez par votre assistance matérielle et votre participation active à la campagne mondiale de collecte de fonds « Nous sommes nos frontières : Tous pour l’Artsakh » organisée par le Fonds Arménien Hayastan.

Aujourd’hui, chacun de vous est l’ambassadeur de l’Arménie et de l’Artsakh à l’étranger. Avec tous les moyens possibles - rassemblements, demandes, pétitions et déclarations - vous faites tout pour apporter la vérité et la voix de l’Artsakh à la communauté internationale et en particulier à vos gouvernements d’origine sur l’essence inhumaine de la guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan avec le plein soutien de la Turquie.

Je suis convaincu que vous réalisez pleinement que dans cette situation actuelle, nous devons même multiplier nos efforts.

Je vous en prie, gardez le même esprit et le même dévouement car cette fois non seulement l’Azerbaïdjan mais aussi la Turquie génocidaire - avec ses armes, ses militaires et ses mercenaires terroristes, avec ses paroles haineuses et sa propagande anti-arménienne sont contre nous, contre la liberté du peuple d’Artsakh. C’est la même Turquie, qui a perpétré les nettoyages ethniques et le génocide contre les Arméniens il y a 105 ans dans l’Empire ottoman.

Cette fois, cela ne passera pas ; cette fois, nous ne permettrons pas qu’un autre génocide se produise.

Notre nation mondiale est puissante par son unité et sa force unie.

Il ne fait aucun doute que nous vaincrons l’ennemi.

Nous sommes invincibles en raison de notre unité et de notre solidarité sans équivoque.

Nous gagnerons ! Que Dieu nous bénisse tous.